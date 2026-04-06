الثلاثاء 7 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

جامعة الفجيرة وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين توقعان اتفاقية تعاون مشترك

سليمان الجاسم وزايد الشامسي لدى توقيع الاتفاقية (وام)
7 ابريل 2026 01:12

الفجيرة (وام)

وقّعت جامعة الفجيرة وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين اتفاقية تعاون مشترك؛ بهدف دعم التدريب والتأهيل القانوني، وتبادل الخبرات، وتعزيز البحث العلمي التطبيقي، بما يسهم في إعداد كوادر قانونية وطنية مؤهلة.
وقّع الاتفاقية الدكتور سليمان الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة، والمستشار زايد الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين.
 وتركز الاتفاقية على تنظيم البرامج التدريبية والتبادل المعرفي القانوني وورش العمل المتخصصة، وتوفير فرص التدريب العملي للطلبة، إلى جانب تطوير البرامج الأكاديمية بما يتوافق مع متطلبات المهنة القانونية.
 وأكد الدكتور سليمان الجاسم، أن الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي، مشيراً إلى حرص الجامعة على بناء شراكات فاعلة تسهم في إعداد جيل من القانونيين المؤهلين القادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل.
 وأكد المستشار زايد الشامسي أن جمعية المحامين تتطلع إلى الاستفادة من إمكانات جامعة الفجيرة التي تضم قامات قانونية كبيرة لها أثرها في المجتمع القانوني. وأكد الجانبان أن هذه الشراكة تسهم في تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز جودة مخرجات التعليم، وربطها باحتياجات القطاع القانوني، بما يدعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات.

