«بيئة الشارقة» تكتشف 8 أجناس و4 أنواع جديدة من العناكب في الإمارات

7 ابريل 2026 01:12

الشارقة (الاتحاد)

في إنجاز علمي جديد يعكس ريادة إمارة الشارقة في مجالات البحث البيئي والتنوع الحيوي، أعلنت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة عن اكتشاف أربعة أنواع جديدة من العناكب في عدد من البيئات الجبلية والوديان بالدولة، في خطوة تؤكد غنى النظم البيئية المحلية، وتفتح آفاقاً جديدة لفهم التوازنات الطبيعية الدقيقة في دولة الإمارات.
وجاء هذا الاكتشاف ثمرة لجهود فريق البحث العلمي في متحف الذيد للحياة الفطرية، بقيادة الأستاذ الدكتور مصطفى شرف، أستاذ علم الحشرات في الهيئة، وبمشاركة الباحثات مريم القايدي، وميرة الطنيجي، ولطيفة سلطان، ولطيفة راشد، وتحت إشراف خفية الكتبي، مديرة المتحف.
وتم توثيق نوعين من العناكب في وادي شيص، ونوع ثالث في وادي الحلو، فيما تم اكتشاف النوع الرابع في منطقة مسافي، ما يعكس التنوع البيئي الاستثنائي الذي تزخر به المناطق الجبلية والوديان في الدولة، والتي لا تزال تحتضن العديد من الأنواع غير المكتشفة علمياً.
وأكدت عائشة راشد ديماس، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، أن هذا الإنجاز يجسّد رؤية الهيئة في جعل البحث العلمي ركيزة أساسية لحماية البيئة، وقالت: إن توثيق أنواع جديدة للعلم لا يقتصر على البعد الأكاديمي، بل يسهم أيضاً في تعزيز فهمنا للأنظمة البيئية، و التنوع الحيوي واستدامة الموارد الطبيعية». 
وحمل أحد الأنواع الجديدة اسم عنكبوت جبال حجر  في إشارة إلى جبال الحجر، بينما أُطلق على النوع الثاني اسم عنكبوت الإمارات تكريماً للدولة التي احتضنت هذا الاكتشاف. أما النوعان الآخران، فقد سُمّيا بناءً على خصائصهما التشريحية الفريدة.
كما تمكّن الفريق البحثي من تسجيل ثمانية أجناس لأول مرة في دولة الإمارات، وأربعة أنواع أخرى من العناكب أيضاً لأول مرة في الدولة.
ونُشرت نتائج هذا الاكتشاف في العدد رقم 1276 من مجلة ZooKeys العلمية المتخصّصة، ضمن تعاون بحثي دولي ضم نخبة من العلماء من دولة الإمارات وروسيا وفنلندا والمجر وجنوب إفريقيا، في تأكيد على تنامي الحضور العلمي على خريطة البحث البيئي العالمي.

