تنبيه من المركز الوطني للأرصاد

دعا المركز الوطني للأرصاد، أفراد الجمهور، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من الغبار.

وأوضح المركز أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة أحياناً تصل سرعتها إلى 60 كيلومتراً في الساعة مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 3000 متر أحياناً، على بعض المناطق الشرقية والشمالية والداخلية.

ومن المتوقع أن يستمر الغبار من: 09:30 صباحاً إلى: 19:00 مساء اليوم الثلاثاء.وفق الحساب الرسمي للأرصاد على منصة إكس.

ودعا "الوطني للأرصاد" إلى اتباع إجراءات السلامة أثناء الغبار وتجنب التعرض المباشر وإغلاق الأبواب والنوافذ لمنع الغبار والعوالق الترابية من الدخول إلى المباني.

كما ينبه الأرصاد السائقين إلى ضرورة توخي الحذر وإتباع قواعد السلامة أثناء القيادة ومتابعة نشرات الأحوال الجوية من الجهات الرسمية.

ويناشد المركز الوطني للأرصاد الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز وعدم تداول الشائعات.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.







