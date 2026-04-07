الثلاثاء 7 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

زكي نسيبة يفتتح معرض "مسيرة منذ 1976" لتوثيق 50 عاماً من ريادة جامعة الإمارات

مبنى جامعة الإمارات
7 ابريل 2026 09:59

افتتح معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، مساء أمس، معرض "مسيرة منذ 1976" والذي تنظمه الجامعة في "بيت محمد بن خليفة" بمدينة العين.

 

يأتي المعرض تزامنا مع احتفاء الجامعة بمرور خمسة عقود على تأسيسها، كأول مؤسسة تعليم عالي وطنية في الدولة، ليوثق رحلة بناء الإنسان ودعم مسيرة التنمية الشاملة.

 

ويقدم المعرض محتوى توثيقيا وبصريا يستعرض المراحل المفصلية في تاريخ الجامعة، مسلطا الضوء على منجزاتها الأكاديمية والبحثية، وتطور برامجها التعليمية وشراكاتها الاستراتيجية، ويعكس عمق الارتباط بين تطور الجامعة والنهضة الحضارية التي شهدتها دولة الإمارات منذ عهد التأسيس.

 

وأكد الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات / وام/، أن المعرض يأتي ضمن أجندة فعاليات "عام الـ 50 للجامعة"، موضحا أن المعرض يحكي مسيرة الجامعة من التأسيس إلى الآن، ويبرز إنجازاتها البحثية والأكاديمية، مع تسليط الضوء على أهم الزيارات التاريخية التي شكلت جزءا من هوية الجامعة.

 

وأشار إلى أن عام 2026 يمثل محطة استثنائية، خاصة بعد أن اعتمدت منظمة اليونسكو في دورتها الـ 43 هذا العام للاحتفاء بمرور 50 عاماً على تأسيس الجامعة، وهو اعتراف دولي بمكانة مسيرة التعليم العالي في دولة الإمارات.

 

وكشف الدكتور الرئيسي عن خطة لنقل هذا الإرث التاريخي إلى مختلف مناطق الدولة، مشيرا إلى أن المعرض سينتقل بعد أسبوعين إلى "مكتبة محمد بن راشد" في دبي، تليها محطة في "المكتبة والأرشيف الوطني" بأبوظبي، وصولا إلى عدد من المناطق الأخرى، لضمان إشراك كافة فئات المجتمع في الاحتفاء بهذا الإرث الوطني.

 

ويكتسب اختيار "بيت محمد بن خليفة" في العين طابعا رمزيا خاصا يجمع بين عبق التاريخ الثقافي للمدينة وبين الانطلاقة الأولى للجامعة، مما يمنح الزوار تجربة بصرية تعمق مفهوم الهوية الوطنية والوفاء لمسيرة التعليم التي أرساها الآباء المؤسسون وتواصلها القيادة الرشيدة برؤية طموحة نحو المستقبل.

 

 

المصدر: وام
العين
زكي نسيبة
جامعة الإمارات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©