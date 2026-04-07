ضبطت إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة العين عدداً من قائدي المركبات ضمن الأولوية الاستراتيجية "أمن الطرق الذكي" لقيامهم بالقيادة بتهور واستعراض المركبات بصورة خطرة، في سلوكيات غير حضارية عرضت حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، حيث تم تحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وفق الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي على منصة إكس.

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي، أن الفرق الميدانية تعاملت بسرعة وكفاءة مع البلاغات، وتمكنت من ضبط المخالفين، مشددًا على أن السلوكيات المتهورة تعد من أبرز أسباب الحوادث المرورية، وأنه لن يتم التهاون مع مرتكبيها حفاظًا على سلامة المجتمع.

وأشار إلى أن هذه التصرفات تمثل مخالفة صريحة لقوانين السير والمرور، مؤكدًا أن أمن وسلامة المجتمع يمثلان أولوية قصوى لشرطة أبوظبي.

ودعا العقيد أحمد عبدالله الشريفي النائب لشؤون المرور والدوريات الأمنية-العين، أولياء الأمور إلى متابعة سلوكيات أبنائهم وتوعيتهم بالاستخدام الآمن والمسؤول للمركبات، مؤكدًا أهمية تعاون أفراد المجتمع والإبلاغ عن السلوكيات الخطرة لتعزيز السلامة المرورية.

#أخبارنا | #شرطة_أبوظبي تضبط سائقين متهورين وتتخذ إجراءات قانونية بحقهم



ضبطت إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة العين عددًا من قائدي المركبات ضمن الأولوية الاستراتيجية "أمن الطرق الذكي" لقيامهم بالقيادة بتهور واستعراض المركبات بصورة خطرة، في سلوكيات غير حضارية عرضت حياتهم… pic.twitter.com/taGjDAHdgt — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) April 7, 2026