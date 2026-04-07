شرطة أبوظبي توعي بمخاطر الجرائم الإلكترونية

نفذت مديرية شرطة المناطق الخارجية بشرطة أبوظبي، ورشاً توعوية ضمن الحملة الإعلامية "خلك حذر"، لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الجرائم الإلكترونية، والتعريف بأساليبها المستجدة، بما يسهم في حماية أفراد المجتمع وتعزيز الأمن الرقمي، ضمن الأولوية الاستراتيجية "الأمن الاستباقي".

وأكد العميد سالم عاضة البقمي مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، أن هذه الورش تهدف لنشر الثقافة الأمنية ورفع مستوى الوعي بمخاطر الجرائم الإلكترونية، لا سيما في ظل التطور التقني المتسارع وانتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما يصاحبه من تنوع في أساليب الاحتيال مثل النصب الهاتفي، والاحتيال المالي، والابتزاز، والتنمر الإلكتروني، والتسول عبر الإنترنت، والتوظيف الوهمي، مشيرًا إلى أهمية تكاتف الجهود للحد من هذه الجرائم وخفض مؤشراتها.

من جهتها أوضحت المقدم الدكتور فاتن محمد مناحي نائب رئيس فريق الفعاليات والشراكات المشرفة على تنفيذ الورش، أن البرامج التوعوية ركزت على تعزيز وعي الجمهور بضرورة الإبلاغ عن أي محاولات احتيال أو نصب عبر القنوات الرسمية، وعدم التفاعل مع الروابط أو الرسائل مجهولة المصدر، محذرةً من التعامل مع المتاجر الإلكترونية غير الموثوقة التي تستهدف سرقة البيانات البنكية أو الاستيلاء على الأموال.

فيما شددت المقدم الدكتور مناحي، على أهمية حماية البيانات الشخصية وعدم الإفصاح عنها، واتباع الممارسات الآمنة عند استخدام شبكة الإنترنت والأجهزة الذكية، بما يسهم في الوقاية من الجرائم الإلكترونية ويعزز الأمن المجتمعي.

ونفذت الورش التوعوية في عدد من المواقع الحيوية، شملت المدن العمالية في مدينة جبيل بجزيرة ياس، وفعاليات مهرجان الشيخ زايد، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع وتعزيز الثقافة الأمنية لديهم.



