"الطوارئ والأزمات" بأبوظبي يوضِّح كيفية التصرف في حال سقوط شظايا

7 ابريل 2026 13:57

أوضح مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، كيفية التصرف في حال سقوط شظايا، ضمن المرحلة الثانية من حملة "مجتمعنا جاهز".
 ويؤكد مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، أهمية الالتزام بالإرشادات والتعليمات الرسمية بما يسهم في تعزيز الحماية والسلامة للجميع. وفق الحساب الرسمي لمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، على منصة إكس.
ونشر مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، تعليمات بشأن ما يجب القيام به في حال سقوط شظايا.
ماذا تفعل في حال سقوط شظايا؟
ـ التزِم الهدوء، وابتعِد عن المنطقة، وابقَ على مسافة آمنة من موقع السقوط.
- لا تحاوِل لمس أو تحريك أي جزء من الشظايا.
ـ لا تتجمهَر في منطقة الحدث لتمكين الجهات المختصة من الوصول للمكان.
- تحقَّق من سلامة أفراد أسرتك، واحرِص على طمأنتهم وتخفيف الذعر.
ـ لا تقترِب! قد تحتوي الشظايا على مواد متفجرة أو مواد خطرة.
ـ تجنَّب التعامل مع أي جسم غريب أو شظايا على أنها غير خطرة.
- تجنَّب تصوير موقع السقوط أو نشر أي صور على وسائل التواصل الاجتماعي.
ـ استقِ المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنَّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة أو المفبركة.
ـ اتصِل على رقم الطوارئ 999 لإبلاغ الجهات المختصة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
الطوارئ والأزمات والكوارث
