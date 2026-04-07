الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع صاروخ باليستي و11 طائرة مسيّرة

شعار وزارة الدفاع
7 ابريل 2026 15:12

تعاملت، الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم مع 1 صاروخ باليستي و11 طائرةً مسيّرة قادمة من إيران.

وأعلنت وزارة الدفاع أنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 520 صاروخاً باليستياً، و26 صاروخاً جوالاً، 2221 طائرةً مسيّرة.

 

ولم تُسجَّل أي حالات استشهاد أو إصابات أو وفيات خلال الساعات الماضية، ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، بلغ إجمالي عدد الشهداء شهيدين، بالإضافة إلى استشهاد مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة فيما بلغ إجمالي عدد القتلى 10 مدنيين من الجنسيات: الباكستانية، والنيبالية، والبنغلادشية، والفلسطينية، والهندية، والمصرية.

 

أخبار ذات صلة
"سبيس 42": عملياتنا تسير بشكل طبيعي
نيابة عن رئيس الدولة.. سفير الإمارات لدى أفريقيا الوسطى يحضر مراسم تنصيب الرئيس تواديرا

كما بلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات 221 إصابة، من جنسيات متعددة تشمل: الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغلادشية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإريترية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعمانية، والأردنية، والفلسطينية، والغانية، والإندونيسية، والسويدية، والتونسية، والمغربية، والروسية.

 

 

 
 

آخر الأخبار
مدرب الأهلي يقود المصري البورسعيدي
الرياضة
مدرب الأهلي يقود المصري البورسعيدي
اليوم 20:37
شعار شركة "سبيس 42"
علوم الدار
"سبيس 42": عملياتنا تسير بشكل طبيعي
اليوم 20:17
الأعمال الفائزة بمنحة إنتاج الأفلام القصيرة (من المصدر)
التعليم والمعرفة
«الشارقة للفنون» تعلن الفائزين بمنحة الأفلام القصيرة
اليوم 20:13
اختتام سباق عام الأسرة للدراجات الهوائية في أبوظبي
الرياضة
اختتام سباق عام الأسرة للدراجات الهوائية في أبوظبي
اليوم 20:03
منظر عام لمدينة الكويت - أرشيفية
الأخبار العالمية
الكويت ترصد 17 طائرة مسيّرة معادية خلال الـ24 ساعة الماضية
اليوم 19:54
