الإعلان عن تفاصيل الدورة الثانية من المؤتمر الزارعي الإماراتي

آمنة الكتبي (دبي)

كشفت الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، عن تفاصيل الدورة الثانية من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي، التي تنطلق تحت شعار «منصة إماراتية زراعية شاملة... نحو استدامة مجتمعية وابتكار عالمي»، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في إمارة دبي للإعلان عن تفاصيل الحدث. وأكدت أن المؤتمر يشهد مشاركة أكثر من 200 مزارع مواطن، إلى جانب تنظيم أكثر من 40 جلسة وحواراً، وبمشاركة ما يزيد على 50 متحدثاً، ما يعكس ثراء المحتوى المعرفي وتعدُّد محاوره، مشيرة إلى حضور أكثر من 60 شركة، ومشاركة أكثر من 20 جهة حكومية، إلى جانب 3 جامعات، وما يزيد على 40 شركة ناشئة، في دلالة على تكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية، وتعزيز منظومة الابتكار في القطاع الزراعي. وأوضحت الضحاك أن الدورة الثانية من المعرض الزراعي تحتفي بالمرأة المزارعة، إبرازاً لدورها الريادي في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وأضافت أن الحدث يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، خلال الفترة من 22 إلى 26 أبريل 2026 في مركز أدنيك العين، مؤكدة أن تنظيمه يأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي المستدام، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار الزراعي، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

وأكدت المركز الزراعي الوطني سيكون حاضراً على أرض المعرض، بما يُجسّد استراتيجية دولة الإمارات في دعم المزارعين وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات المعنية ورواد الأعمال، بما يسهم في خلق فرص إنتاجية وتبنِّي حلول تكنولوجية متقدمة تدعم استدامة القطاع الزراعي، كما نولي قطاع الثروة الحيوانية اهتماماً خاصاً من خلال التوسع فيه وتعزيز حضور المنتجين، بما يسهم في توفير سلالات عالية الجودة، باعتبارهم شركاء رئيسيين في دعم منظومة الأمن الغذائي المحلي.

وقالت إن الحدث يمثّل منصة وطنية شاملة تجمع مختلف مكونات القطاع الزراعي تحت سقف واحد، بدءاً من دعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، والمتخصصين في الاستزراع السمكي، مروراً بتعزيز دور القطاع الخاص والصناعات الغذائية، وصولاً إلى تمكين المرأة والشباب، وإشراك المجتمع كشريك فاعل في مسيرة التنمية، بما يسهم في تحقيق نهضة زراعية مستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات.