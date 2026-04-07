خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة "نوبنك" للخدمات المالية والمصرفية الرقمية

7 ابريل 2026 16:33

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ديفيد فيليز، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة "نوبنك" للخدمات المالية والمصرفية الرقمية، التي تتخذ من مدينة ساو باولو البرازيلية مقراً رئيسياً لها.

وتناول اللقاء مناقشة الفرص الاستثمارية التي تتيحها منظومة الأعمال في أبوظبي ودولة الإمارات أمام المؤسَّسات المصرفية والمالية العالمية، لتوسيع نطاق عملياتها نحو الأسواق الآسيوية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتُعد مؤسسة "نوبنك"، التي تأسَّست في عام 2013، واحدة من أكبر منصات الخدمات المالية الرقمية في العالم، حيث تُقدِّم خدماتها لنحو 131 مليون عميل في البرازيل والمكسيك وكولومبيا، وتسهم في قيادة تحوّل نوعي في القطاع من خلال توظيف البيانات والتقنيات لتطوير منتجات وخدمات مبتكرة.

حضر هذا اللقاء معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي؛ ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ وسعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار.

كما حضر اللقاء روبيرتو كامبوس نيتو، نائب رئيس مجلس إدارة "نوبنك"؛ وجيليرمي لاغو، الرئيس المالي لشركة "نو القابضة"، رئيس مجلس إدارة شركة "نو المكسيك".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
