الثلاثاء 7 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة سلطان سعيد بن عسكور العليلي

7 ابريل 2026 16:48

قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله، سلطان سعيد بن عسكور العليلي.
وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة فلج المعلا بأم القيوين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
رافق سموه، خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.

أخبار ذات صلة
"سبيس 42": عملياتنا تسير بشكل طبيعي
نيابة عن رئيس الدولة.. سفير الإمارات لدى أفريقيا الوسطى يحضر مراسم تنصيب الرئيس تواديرا
المصدر: وام
آخر الأخبار
مدرب الأهلي يقود المصري البورسعيدي
الرياضة
مدرب الأهلي يقود المصري البورسعيدي
اليوم 20:37
شعار شركة "سبيس 42"
علوم الدار
"سبيس 42": عملياتنا تسير بشكل طبيعي
اليوم 20:17
الأعمال الفائزة بمنحة إنتاج الأفلام القصيرة (من المصدر)
التعليم والمعرفة
«الشارقة للفنون» تعلن الفائزين بمنحة الأفلام القصيرة
اليوم 20:13
اختتام سباق عام الأسرة للدراجات الهوائية في أبوظبي
الرياضة
اختتام سباق عام الأسرة للدراجات الهوائية في أبوظبي
اليوم 20:03
منظر عام لمدينة الكويت - أرشيفية
الأخبار العالمية
الكويت ترصد 17 طائرة مسيّرة معادية خلال الـ24 ساعة الماضية
اليوم 19:54
