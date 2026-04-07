الثلاثاء 7 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة ورئيسة وزراء اليابان يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتطورات في المنطقة

7 ابريل 2026 17:26

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي ساناي تاكايتشي، رئيسة وزراء اليابان، بحثا خلاله التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إلى جانب تأثيراتها الخطيرة على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.
كما بحث صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي ساناي تاكايتشي الاعتداءات الإيرانية الإرهابية المتواصلة ضد دولة الإمارات ودول المنطقة، والتي تستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية، وما تمثله من انتهاك لسيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة.. وأدانت معالي رئيسة الوزراء هذه الاعتداءات.. مؤكدة تضامن اليابان مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن نفسها وسيادتها وضمان سلامة وأمن مواطنيها.
واستعرض الجانبان، خلال الاتصال، مختلف جوانب التعاون، خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية، وما تشهده من تطور في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.. مشيدين بالاختتام الناجح لمفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي من شأنها أن تسهم في تعزيز تدفقات التجارة والاستثمارات، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.
كما أكد الجانبان مواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق أهداف هذه الشراكة لما فيه الخير والنماء للبلدين وشعبيهما.

أخبار ذات صلة
"سبيس 42": عملياتنا تسير بشكل طبيعي
نيابة عن رئيس الدولة.. سفير الإمارات لدى أفريقيا الوسطى يحضر مراسم تنصيب الرئيس تواديرا
المصدر: وام
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
ساناي تاكايتشي
الاعتداء الإيراني
رئيس وزراء اليابان
اليابان
رئيس الوزراء الياباني
إيران
رئيس الدولة
الإمارات واليابان
الشراكة الاقتصادية
الإمارات
محمد بن زايد
آخر الأخبار
مدرب الأهلي يقود المصري البورسعيدي
الرياضة
مدرب الأهلي يقود المصري البورسعيدي
اليوم 20:37
شعار شركة "سبيس 42"
علوم الدار
"سبيس 42": عملياتنا تسير بشكل طبيعي
اليوم 20:17
الأعمال الفائزة بمنحة إنتاج الأفلام القصيرة (من المصدر)
التعليم والمعرفة
«الشارقة للفنون» تعلن الفائزين بمنحة الأفلام القصيرة
اليوم 20:13
اختتام سباق عام الأسرة للدراجات الهوائية في أبوظبي
الرياضة
اختتام سباق عام الأسرة للدراجات الهوائية في أبوظبي
اليوم 20:03
منظر عام لمدينة الكويت - أرشيفية
الأخبار العالمية
الكويت ترصد 17 طائرة مسيّرة معادية خلال الـ24 ساعة الماضية
اليوم 19:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©