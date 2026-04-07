رئيس الدولة ورئيسة وزراء اليابان يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتطورات في المنطقة

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي ساناي تاكايتشي، رئيسة وزراء اليابان، بحثا خلاله التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إلى جانب تأثيراتها الخطيرة على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

كما بحث صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي ساناي تاكايتشي الاعتداءات الإيرانية الإرهابية المتواصلة ضد دولة الإمارات ودول المنطقة، والتي تستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية، وما تمثله من انتهاك لسيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة.. وأدانت معالي رئيسة الوزراء هذه الاعتداءات.. مؤكدة تضامن اليابان مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن نفسها وسيادتها وضمان سلامة وأمن مواطنيها.

واستعرض الجانبان، خلال الاتصال، مختلف جوانب التعاون، خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية، وما تشهده من تطور في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.. مشيدين بالاختتام الناجح لمفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي من شأنها أن تسهم في تعزيز تدفقات التجارة والاستثمارات، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.

كما أكد الجانبان مواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق أهداف هذه الشراكة لما فيه الخير والنماء للبلدين وشعبيهما.