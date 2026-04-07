الثلاثاء 7 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
حالة الطقس غداً في الإمارات

7 ابريل 2026 18:05

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، يصبح غائما ليلاً، مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الغربية صباح الخميس، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة نهاراً، مثيرة للغبار.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.
وقال إن حالة البحر في الخليج العربي ستكون مضطرباً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:29، والمد الثاني عند الساعة 04:04، والجزر الأول عند الساعة 10:49، والجزر الثاني عند الساعة 21:31، بينما ستكون في بحر عمان مضطرباً إلى متوسط الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:56، والمد الثاني عند الساعة 00:25، والجزر الأول عند الساعة 19:26 والجزر الثاني عند الساعة 07:53.

المصدر: وام
