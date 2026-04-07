الأربعاء 8 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
علوم الدار

منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار

7 ابريل 2026 20:50

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة شركة «مبادلة للاستثمار»، اجتماع مجلس إدارة الشركة في «قصر الوطن» في أبوظبي.

اعتمد المجلس، خلال الاجتماع، تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة للعام 2025، في ظل تحقيق نتائج مالية قوية ونمو مستدام عبر مختلف القطاعات الاستثمارية، كما اعتمد المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بأنشطة الشركة.

وقال سموه، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «ضمن جهود تعزيز الاستثمار الوطني، اعتمدنا نتائج قوية تعكس نهجاً مستداماً في تنمية الاستثمارات عبر (مبادلة للاستثمار) خلال اجتماع مجلس الإدارة في قصر الوطن. نواصل دعم اقتصاد دولة الإمارات وتعزيز تنافسيته عالمياً بما يخدم أولوياتنا الوطنية».

حضر الاجتماع كل من سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، عضو المجلس التنفيذي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار، ومعالي عبدالحميد محمد سعيد، ومعالي سيف سعيد غباش، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي العهد.

المصدر: وام
ذياب بن محمد بن زايد
منصور بن زايد
الإمارات
مجموعة مبادلة للاستثمار
قصر الوطن
مبادلة للاستثمار
شركة مبادلة للاستثمار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©