2.5 مليون متر مكعب تم تصريفها وسحبهـا من منـاطق رأس الخيمـة

مريم بوخطامين (أبوظبي)



أكد المهندس خالد فضل العلي، المدير العام لدائرة الخدمات العامة، أن الدائرة عملت وعلى مدار الساعة، بالتنسيق مع فرق الطوارئ المختصّة، على متابعة البلاغات والتدخل السريع في المواقع المتضررة، وتواصل جهودها المكثفة للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية الأخيرة، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة لضمان راحة وسلامة سكان الإمارة وزوّارها.

وأشار إلى أن الدائرة تركّز في جهودها على سلامة الطرق والمرافق العامة وضمان انسيابية الحركة المرورية في جميع مناطق الإمارة.

وقال إن الأعمال الميدانية تضمّنت متابعة البلاغات الطارئة وإزالة تجمّعات المياه والرمال والصخور، إضافة إلى معالجة الأضرار البسيطة في الطرق والأسفلت والتدخل الفوري عند الحاجة.

وبيّن المهندس العلي مواصلة الجهود المكثّفة في أعمال سحب وتصريف المياه خلال الفترة من 23 إلى 30 مارس الماضي، حيث بلغ إجمالي كمية المياه التي تم سحبها وتصريفها 2.5 مليون متر مكعب، في إطار خطة متكاملة للتعامل مع تجمعات المياه وضمان انسيابية الحركة، والتي شاركت في هذه الجهود 152 صهريجاً، إلى جانب تشغيل 95 مضخّة ثابتة ومتنقلة، ما ساهم في تسريع عمليات التصريف ورفع كفاءة الأداء في مختلف المواقع، مشيراً إلى أنه تم توزيع العمل على 38 فريقاً ميدانياً، بإجمالي 671 من الكوادر البشرية، عملوا على مدار الساعة لضمان إنجاز المهام بكفاءة عالية، وشملت العمليات 12 قطاعاً موزّعة على 9 قطاعات جغرافية.