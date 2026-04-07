«خليفة الدولية لنخيل التمر» تعلن أسماء الفائزين بدورتها الـ 18

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، عن أسماء الفائزين في دورتها الثامنة عشرة، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء والباحثين في قطاع الزراعة والابتكار الزراعي، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وأكد الأستاذ الدكتور عبدالوهاب البخاري زائد، أمين عام الجائزة التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني، ديوان الرئاسة، أن الأمانة العامة للجائزة تواصل ترسيخ مكانتها كمنصة دولية رائدة لدعم البحث العلمي والابتكار الزراعي وتعزيز التنمية المستدامة في قطاع نخيل التمر، بفضل الرعاية الكريمة التي تحظى بها من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والدعم المتواصل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإشراف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني بديوان الرئاسة ، ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة .

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس في قاعة الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان بمؤسسة زايد الخير بأبوظبي، وأكد أمين عام الجائزة، أن الجائزة أصبحت خلال مسيرتها منصة علمية، وتنموية تسهم في تطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور وتعزيز سلاسل القيمة المرتبطة به.



الفائزون بالجائزة الدولية

وأوضح أمين عام الجائزة أن اختيار الفائزين في الدورة الثامنة عشرة للجائزة تم وفقاً للمعايير والآليات الدولية المعتمدة، واستناداً إلى تقارير اللجنة العلمية وتحكيم الأعمال المشاركة، واعتماد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، حيث جاءت النتائج على النحو التالي:

فئة البحوث والدراسات المتميزة والتكنولوجيا الحديثة مناصفة بين كل من: الدكتور: فوزي أحمد بنات، من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا - دولة الإمارات العربية المتحدة، ببحث حول براءات اختراع في ابتكارات خالية من النفايات: أشجار النخيل كمصدر رائد للمواد المستدامة، والدكتور تاي يون كيم، من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا - دولة الإمارات العربية المتحدة، ببحث حول بديل مستدام للجرافين مشتق من مصادر حيوية لتحسين الخواص الميكانيكية لملاط السمنت.

وفي فئة المشاريع التنموية والإنتاجية الرائدة، مؤسسة مشاتل الساحل الأخضر بالفجيرة - دولة الإمارات العربية المتحدة، حول تعزيز مكانة أشجار النخيل في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال زراعة الأنسجة والابتكار الجيني في مشاتل الساحل الأخضر.

وفي فئة المنتجون والمصنعون والمسوقون المتميزون، قماشة سيف بطي المزروعي - مزرعة العالية دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي فئة الابتكارات الرائدة والمتطورة لخدمة القطاع الزراعي، مناصفة بين كل من: الدكتور سالم البابلي من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية، حول اكتشاف منظمات النمو وتطبيقاتها في الزراعة، وحدة البيئة والتنمية المستدامة بالجامعة الأميركية في بيروت - الجمهورية اللبنانية، حول واحة حضرية ذكية: إرث جائزة خليفة وخطط الصمود، فئة الشخصية المتميزة في مجال النخيل والتمر والابتكار الزراعي مناصفة بين كل من: الدكتور أمجد أحمد محمد القاضي - جمهورية مصر العربية وأ. د. ذيب يوسف ذيب عويس -المملكة الأردنية الهاشمية.



التنمية المستدامة

من جهته، أكد الدكتور هلال حميد ساعد الكعبي، عضو مجلس أمناء الجائزة، أنها تواصل ترسيخ مكانتها كمنصة عالمية رائدة لدعم الابتكار الزراعي وتعزيز التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الدورة الثامنة عشرة شهدت مشاركة 169 مرشحاً من 30 دولة، بما يعكس تنامي الثقة الدولية بالجائزة واتساع تأثيرها. وأوضح أن الجائزة، وعلى مدى مسيرتها منذ عام 2007، أسهمت في تطوير قطاع نخيل التمر عبر دعم البحث العلمي ونقل المعرفة وتمكين المزارعين.



المؤتمر الدولي الثامن

بدوره، أكد الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي الثامن لنخيل التمر، أن اللجنة العلمية اعتمدت مشاركة 218 عالماً وباحثاً من مختلف دول العالم (84 ورقة بحثية و74 ملصقاً علمياً، إضافة إلى تسجيل 60 باحثاً للحضور)، مشيراً إلى أن المؤتمر يتضمن 5 جلسات علمية حول سوسة النخيل الحمراء، والآفات الأخرى وأمراض نخيل التمر، وحول التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية والإكثار بزراعة الأنسجة، وجلسة زراعة وإنتاج نخيل التمر، وجلسة الممارسات الفنية لنخيل التمر.

كما أعرب أمين عام الجائزة عن تقديره لجميع المشاركين في المؤتمر الدولي الثامن لنخيل التمر الذي سيعقد في قصر الإمارات بأبوظبي، خلال الفترة 28 أبريل لغاية 1 مايو 2026.