شرطة دبي تحذّر من خطورة الوقوف وسط الطريق

دبي (الاتحاد)



حذّرت القيادة العامة لشرطة دبي من مخاطر الوقوف في وسط الطريق نتيجة عطل في المركبة، أو نفاد الوقود، أو تعطُّل إطارات المركبة، مشيرةً إلى أنه يتوجب على السائق التأكد من سلامة أجزاء المركبة قبل الخروج من المنزل أو قيادتها، مُشيرةً إلى أن قيمة مخالفة الوقوف وسط الطريق، تبلغ 1000 درهم و6 نقاط مرورية، وتطبيق المادة (98)، وهي عرقلة حركة السير البالغة قيمتها 500 درهم.

وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور، إن الوقوف وسط الطريق يُعد من أخطر المخالفات التي تنتج عنها حوادث بليغة، وتُسفر عن وفيات وإصابات بليغة، مُنوهاً بضرورة الاتصال بالشرطة في حال تعطل المركبة وتعذر إبعادها، حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مثل تأمين المركبات المُتعطلة بواسطة دوريات الشرطة، واتخاذ التدابير المُتبعة في هذه الحالات لحماية الركاب ومستخدمي الطريق.

وأضاف العميد جمعة بن سويدان أنه في حال تعرُّض المركبة لعطل فني أو لحادث مروري ولم يستطع السائق تحريكها خارج الطريق، يتوجّب عليه اتخاذ الإجراءات الوقائية تجنُّباً لوقوع الحوادث، والتي تتضمن استعمال الإشارات التنبيهية، وتأمين السائق نفسه ومن برفقته في المقام الأول، ثم وضع المثلث التحذيري خلف المركبة بمسافة كافية، إنْ أمكن، لتنبيه السائقين القادمين من الخلف، إضافة إلى ترك المركبة كلياً والتوجه إلى خارج الطريق، ثم الاتصال بالشرطة.



حادث بشارع الخيل

جاء ذلك، عقب وقوع حادث اصطدام بين 3 مركبات على شارع الخيل باتجاه أبوظبي، وذلك نتيجة توقف سائق إحدى المركبات بشكل مفاجئ في وسط الطريق لالتقاط لوحة مركبة، إلى جانب نتيجة الإهمال وعدم الانتباه من قبل سائقي إحدى المركبات القادمة من الخلف، حيث دهسته واصطدم بالمركبة وبمركبة أخرى. وأسفر الحادث عن إصابة سائق المركبة التي توقفت بشكل مفاجئ بإصابات بليغة، كما أصيب شخصان آخران بإصابات متوسطة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقد انتقل خبراء قسم المعاينة من إدارة حوادث السير إلى موقع الحادث للمعاينة وجمع الأدلة الدقيقة، فيما قامت الدوريات المرورية بتنظيم حركة السير والمرور، وتأمين مكان الحادث، وتسهيل مهمة وصول سيارات الإنقاذ للقيام بمهامها واتخاذ الإجراءات اللازمة.