شرطة دبي تُطلق مُبادرة قيادة الدرّاجة مع الشرطة

8 ابريل 2026 02:19

دبي (الاتحاد)

تُطلق القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع «دبي أوتودروم»، اليوم، مبادرة قيادة الدرّاجة الهوائية مع الشرطة، «Ride With Police»، وذلك في حلبة «دبي أوتودروم» بمدينة دبي الرياضية. وأوضحت شرطة دبي أن المبادرة مجتمعية، وستُقام كل يوم أربعاء خلال شهر أبريل، من الساعة السابعة وحتى العاشرة مساءً، في بيئة رياضية احترافية وآمنة.
وبيّنت شرطة دبي أن هذه المبادرة تأتي ضمن توجهاتها في تعزيز جودة الحياة، وترسيخ نمط حياة صحي، ودعم المبادرات المجتمعية، التي تسهم في إسعاد المجتمع، مؤكدةً أن المبادرة توفر تجربة رياضية صُممت لجميع العائلات مع أطفالهم، وللهواة، وللمحترفين، حيث يُمكنهم المشاركة ضمن مسار آمن وممتع يناسب مختلف المستويات. 
وأكدت شرطة دبي أن ما يميّز هذه المبادرة هو مشاركة مُحترفيها في رياضة الدراجات إلى جانب أفراد المجتمع، مما يمنحهم فرصة فريدة للاستفادة من خبراتهم والتفاعل معهم في أجواء رياضية إيجابية تعزّز الثقة والتقارب.
ودعت شرطة دبي الراغبين في المشاركة في المبادرة إلى التواجد في «دبي أوتودروم» للاستمتاع بتجربة تجمع بين الصحة، النشاط، وروح الفريق.

