إسلامية دبي تُطلق «دورة تأهيل المعلّمات» لتعزيز مهارات التعليم الرقمي

دبي (الاتحاد)



تطلق دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بمركز ند الشبا للنساء، دورة متخصصة بعنوان «تأهيل المعلّمات» ضمن برنامج «رياض القرآن»، ابتداءً من 25 أبريل الجاري، وتُعقد أسبوعياً عن بُعد عبر منصة مايكروسوفت تيمز من الساعة 8:00 حتى 11:00 مساءً، في إطار جهود الدائرة المستمرة لتطوير الكفاءات التعليمية النسائية والارتقاء بجودة مخرجات تعليم القرآن الكريم وفق أحدث الممارسات. وتركّز الدورة، التي تقدمها المدربة إيمان علي غندور، على مجموعة من المحاور الحيوية التي تواكب متطلبات التعليم الحديثة، حيث تتناول توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تدريس الطالبات عن بُعد، وتعزيز مهارات التعامل مع اختلاف مستويات المتعلمات بكفاءة ، ورفع كفاءة منظومة التعليم القرآني.



وتدعو الدائرة جميع الراغبات إلى التسجيل والمشاركة في الدورة عبر الرابط المخصص، حيث تُعقد عن بُعد عبر منصة مايكروسوفت تيمز بشكل أسبوعي، بما يوفر مرونة في الحضور والاستفادة لشريحة أوسع من المستفيدات، وذلك ضمن منظومة البرامج النوعية التي تنفّذها الدائرة، دعماً لتطوير التعليم الديني، وترسيخ مفاهيم الابتكار في تقديمه، بما ينسجم مع توجّهات دبي في بناء مجتمع معرفي متكامل وتعزيز الريادة في المجالات التعليمية.