بلدية مصفوت: مسارات متنوعة لممارسة الرياضة المجتمعية

مصفوت (وام)



أكدت بلدية مصفوت في دائرة البلدية والتخطيط بحكومة عجمان، الحرص على زيادة عدد المسارات سنوياً لممارسة الرياضة المجتمعية، وتنوعها في مصفوت، بتوجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان.

وقال سيف الكتبي، مدير إدارة بلدية مصفوت في دائرة البلدية والتخطيط بحكومة عجمان، إن هناك 22.7 كلم مسارات جبلية متنوعة في مصفوت، بالإضافة إلى مسارات أخرى في مناطق مختلفة، بما يعطي الحرية في الاختيار لكافة فئات المجتمع لممارسة الأنشطة الرياضية، بالإضافة إلى الربط بين مسارات حتا ومصفوت قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف أن منطقة مصفوت تمتلك تنوعاً ثقافياً ورياضياً وسياحياً وتراثياً، كما تتوفر بها مسارات المشي، وملاعب كرة القدم.