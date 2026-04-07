الأربعاء 8 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الشارقة للعمل التطوعي» تشدد على دور التطوع في جودة الحياة

8 ابريل 2026 02:20

الشارقة (وام)

أكدت جائزة الشارقة للعمل التطوعي، بمناسبة يوم الصحة العالمي الذي يُصادف 7 أبريل من كل عام، أهمية ترسيخ ثقافة التطوع في القطاع الصحي، باعتباره أحد المسارات الحيوية الداعمة لتعزيز جودة الحياة، وذلك تماشياً مع شعار هذا العام «معاً من أجل الصحة.. ادعموا العلم».
 وأوضحت الجائزة أن هذه المناسبة العالمية تمثل فرصة لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الصحة العامة، وتسليط الضوء على الجهود المشتركة التي تبذلها المؤسسات والأفراد في نشر الثقافة الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات الوقائية والعلاجية.
 وقالت سعاد الشامسي، المدير التنفيذي للجائزة، إن التطوع في المجال الصحي يُعد نموذجاً متقدماً للتطوع المتخصص، لما له من دور مباشر في دعم القطاع الصحي، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمجتمع، لاسيما في مجالات التوعية والوقاية والمساندة المجتمعية، مشيرة إلى أن المتطوعين في هذا المجال يؤدون دوراً تكاملياً مع الجهات الصحية، من خلال مشاركتهم في حملات التوعية والمبادرات المجتمعية، وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، بما في ذلك المرضى وكبار السن، إلى جانب الإسهام في نشر أنماط الحياة الصحية وتعزيز السلوكيات الوقائية.
 وأكدت أن الجائزة تضع ضمن أولوياتها دعم وتطوير التطوع المتخصص عبر برامجها ومبادراتها الهادفة إلى استقطاب الكفاءات وتمكينها من توظيف خبراتها في خدمة المجتمع، إلى جانب تكريم المبادرات الصحية المتميزة التي تحقق أثراً مستداماً.
وأشارت إلى حرص الجائزة على تحفيز المؤسسات والأفراد لتبني مبادرات مبتكرة في المجال الصحي، تسهم في رفع مستوى الوعي، وتعزيز مفاهيم المسؤولية المجتمعية، بما يدعم توجهات الدولة نحو بناء مجتمع صحي وآمن.
ودعت الشامسي أفراد المجتمع إلى المشاركة الفاعلة في العمل التطوعي الصحي، مؤكدة أن تعزيز صحة الإنسان مسؤولية مشتركة، وأن العمل التطوعي يمثل شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ جودة الحياة في المجتمع.

أخبار ذات صلة
«الصحة الفلسطينية»: 50% نسبة العجز الدوائي بالقطاع
برعاية منصور بن زايد.. «المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026» ينطلق 22 أبريل
الشارقة
القطاع الصحي
الإمارات
يوم الصحة العالمي
جائزة الشارقة للعمل التطوعي
جودة الحياة
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يوافق على تعليق قصف إيران لمدة أسبوعين
اليوم 03:07
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: 47 عاماً من الابتزاز الإيراني ستنتهي أخيراً
اليوم 02:25
جاسم البديوي متحدثاً خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة وزراء السياحة بدول مجلس التعاون (وام)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: دول المجلس قادرة على تجاوز  الأزمات والتحديات بكفاءة واقتدار
اليوم 02:25
مسؤول بالصحة العالمية يساعد في إجلاء مرضى من غزة عبر معبر رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» تعلق عمليات الإجلاء الطبي للمرضى من غزة
اليوم 02:25
سوداني يسير بين أنقاض مبنى مدمر في أم درمان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تحذيرات من انهيار واسع للخدمات الطبية بالسودان
اليوم 02:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©