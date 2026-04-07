الأربعاء 8 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع اعتداءات صاروخية ومسيّرات قادمة من إيران

7 ابريل 2026 23:35

أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل حالياً مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.
وقالت الوزارة، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران".
وأكدت وزارة الدفاع أن "الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيّرة".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الدفاعات الجوية الإماراتية
الاعتداء الإيراني
إيران
صواريخ باليستية
الصواريخ الباليستية
وزارة الدفاع
الإمارات
الصواريخ الباليستية الإيرانية
أرسنال يضع قدماً في نصف نهائي «الأبطال» بفوز ثمين في لشبونة
أرسنال يضع قدماً في نصف نهائي «الأبطال» بفوز ثمين في لشبونة
8 ابريل 2026
بايرن يقترب من نصف نهائي «الأبطال» بفوزه في معقل الريال
بايرن يقترب من نصف نهائي «الأبطال» بفوزه في معقل الريال
8 ابريل 2026
فوز دبي لكرة السلة على زالجيريس في «اليوروليج»
فوز دبي لكرة السلة على زالجيريس في «اليوروليج»
8 ابريل 2026
فوز النصر ودبا الحصن في دوري اليد
فوز النصر ودبا الحصن في دوري اليد
8 ابريل 2026
البيت الأبيض: ترامب سيرد قريباً على مقترح باكستان بشأن إيران
8 ابريل 2026
