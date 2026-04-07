الأربعاء 8 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الإمارات تدين بشدة اقتحام وتخريب قنصلية الكويت في البصرة

الإمارات تدين بشدة اقتحام وتخريب قنصلية الكويت في البصرة
8 ابريل 2026 01:41

أدانت دولة الإمارات واستنكرت، بأشد العبارات، أعمال الاقتحام والتخريب التي استهدفت مقر القنصلية العامة لدولة الكويت الشقيقة في مدينة البصرة، وما صاحبها من اعتداءات سافرة.
وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على رفض دولة الإمارات القاطع لمثل هذه الممارسات التخريبية، مؤكدةً ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقاً للقوانين والأعراف الدولية، ولا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها.

وطالبت دولة الإمارات، حكومة جمهورية العراق الشقيقة، بالقيام بواجباتها اللازمة والقانونية في تأمين مقر القنصلية والعاملين فيها، وبالتحقيق في ملابسات هذه الاعتداءات، وضمان عدم تكرارها مستقبلاً، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المتسببين.

 

المصدر: وام
العراق
البصرة
وزارة الخارجية
الإمارات
الكويت
