قرقاش: قوتنا وصلابتنا وثباتنا عزّزت نموذج الإمارات النهضوي

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن قوتنا وصلابتنا وثباتنا عزّزت نموذج الإمارات النهضوي.

وقال معاليه عبر منصة إكس:"انتصرت الإمارات في حربٍ سعينا بصدق لتجنّبها، وانتصرنا بدفاعٍ وطني ملحمي، صان السيادة والكرامة وحمى المنجزات في وجه عدوان غاشم".

وأضاف معاليه:"ونتجه اليوم لإدارة مشهدٍ إقليمي معقّد برصيدٍ أكبر، ومعرفةٍ أدق، وقدرةٍ أرسخ على التأثير وصياغة المستقبل".

وأكد معاليه:"قوتنا وصلابتنا وثباتنا عزّزت نموذج الإمارات النهضوي".

قوتنا وصلابتنا وثباتنا عزّزت نموذج الإمارات… — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 8, 2026