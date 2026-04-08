الأربعاء 8 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
עדד אליום
עדד אליום
علوم الدار

"شرطة أبوظبي" تضبط 375 شخصاً بتهم تصوير مواقع مختلفة وتداول ونشر معلومات مضللة

"شرطة أبوظبي" تضبط 375 شخصاً بتهم تصوير مواقع مختلفة وتداول ونشر معلومات مضللة
8 ابريل 2026 10:45

أعلنت شرطة أبوظبي، ضبط 375 شخصا من جنسيات مختلفة، بتهم تصوير مواقع مختلفة وتداول ونشر معلومات مضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي ذات صلة بالأحداث الراهنة، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقًا للتشريعات النافذة.

 

وأكدت التزامها بتعزيز الأمن والسلامة بالتعاون مع الجهات المعنية على مستوى الإمارة، مشددة على أن هذه الممارسات تعد مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، والتي تهدف إلى حماية المجتمع وصون أمنه واستقراره.

 

وأكدت شرطة أبوظبي، أنه وبالرغم التحذيرات والتنبيهات الصادرة بهذا الشأن، إلا أنه لوحظ قيام البعض بمخالفة التعليمات، مشددة على أن الجهات المختصة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في بث الذعر وإثارة الرأي العام، وهي جريمة يعاقب عليها القانون.

 

ودعت شرطة أبوظبي، الجمهور إلى تحري الدقة والمصداقية عند تداول المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية المعتمدة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو إعادة نشر الأخبار غير الموثوقة.

 

ونوهت إلى أهمية الشراكة المجتمعية في تعزيز الأمن العام، مشيرة إلى أن وعي أفراد المجتمع والتزامهم بالقوانين يسهم بشكل كبير في حماية الأرواح والممتلكات، وترسيخ بيئة آمنة ومستقرة لأفراد المجتمع كافة.

 

المصدر: وام
معلومات مضللة
التصوير
شرطة أبوظبي
الإمارات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©