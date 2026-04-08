الأربعاء 8 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
"الوطنية لحقوق الإنسان" ترصد آثار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة في عدة مواقع بإمارات الدولة

8 ابريل 2026 12:27

أجرى وفد من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور سالم النيادي، رئيس الهيئة، زيارات ميدانية إلى عدد من المواقع في إمارات الدولة، بهدف رصد آثار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة، التي تنتهك بشكل مباشر جملة من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وشملت الزيارات مرافق حيوية ومنشآت صحية ومناطق سكنية، وذلك في إطار دور الهيئة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

 

واطلع الوفد خلال الزيارات على الجهود المبذولة لتوفير الخدمات الأساسية للأفراد المتأثرين، والتدابير اللازمة لضمان سلامة المجتمع، وتعزيز الاستجابة الفاعلة، بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وبما يكفل حماية الحقوق الأساسية وصون كرامة الإنسان، وذلك ضمن اختصاصات الهيئة في المتابعة والتقييم.

وتأتي هذه الزيارات في إطار التزام الهيئة بممارسة ولايتها المعنية برصد أوضاع حقوق الإنسان وتعزيز حمايتها على مستوى الدولة.

 

 

 
 
 
 

المصدر: وام
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
إيران
الاعتداء الإيراني
