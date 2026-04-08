836 ألف مستخدم لخدمات النقل العام في عجمان خلال الربع الأول بنمو 18.2%

8 ابريل 2026 12:42

أظهرت إحصاءات هيئة النقل في عجمان تسجيل 835 ألفا و834 مستخدما لخدمات النقل العام خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ 707 آلاف و71 مستخدما خلال الفترة ذاتها من 2025، بنمو بلغت نسبته 18.2%، ما يعكس تزايد الاعتماد على منظومة النقل العام في الإمارة.

 

ويأتي هذا الارتفاع مدفوعا بتحسين الجاهزية التشغيلية وتطوير الخدمات المقدمة، بما يعزز انسيابية التنقل ورفع مستوى رضا المتعاملين.

 

وأكد المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص في هيئة النقل بعجمان، أن هذا النمو يعكس وتيرة التطوير المستمرة التي تشهدها خدمات النقل العام، والحرص على تقديم تجربة تنقل آمنة ومنظمة تلبي احتياجات فئات المجتمع المختلفة.

 

أخبار ذات صلة
بلدية مصفوت: مسارات متنوعة لممارسة الرياضة المجتمعية
إيفيتش: العين يلعب دائماً من أجل الفوز وهدفنا إسعاد الجماهير

وأضاف أن الهيئة تمضي في تنفيذ خططها لتحديث منظومة النقل ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يدعم الحركة اليومية ويسهم في تحسين جودة الحياة، ويعزز مكانة النقل العام كخيار عملي ومستدام في إمارة عجمان.

 

 

 
 

 
 
 
 

المصدر: وام
عجمان
المواصلات العامة
آخر الأخبار
"شرطة أبوظبي" تضبط 375 شخصاً بتهم تصوير مواقع مختلفة وتداول ونشر معلومات مضللة
علوم الدار
"شرطة أبوظبي" تضبط 375 شخصاً بتهم تصوير مواقع مختلفة وتداول ونشر معلومات مضللة
اليوم 10:45
«شبح الموسم الصفري» يُطارد ريال مدريد
الرياضة
«شبح الموسم الصفري» يُطارد ريال مدريد
اليوم 12:45
836 ألف مستخدم لخدمات النقل العام في عجمان خلال الربع الأول بنمو 18.2%
علوم الدار
836 ألف مستخدم لخدمات النقل العام في عجمان خلال الربع الأول بنمو 18.2%
اليوم 12:42
"الوطنية لحقوق الإنسان" ترصد آثار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة في عدة مواقع بإمارات الدولة
علوم الدار
"الوطنية لحقوق الإنسان" ترصد آثار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة في عدة مواقع بإمارات الدولة
اليوم 12:27
سان جيرمان يفوز على ليفربول.. هكذا توقّعت «أوبتا» النتيجة
الرياضة
سان جيرمان يفوز على ليفربول.. هكذا توقّعت «أوبتا» النتيجة
اليوم 12:24
