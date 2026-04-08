"الوطني للأرصاد" يوضح تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة على الدولة

نشر "الوطني للأرصاد" توقعاته لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة على الدولة، اعتباراً من يوم غد الخميس، وحتى الإثنين المقبل، وذلك عبر حسابه الرسمي على منصة إكس.

وتوقع الأرصاد فرص سقـوط أمطار تبدأ مـن فجـر يوم غد الخميس وتستمر حتى يوم الإثنين على فترات متباعدة والأجواء لطيفة.

وتوقع الوطني للأرصاد، أن تكون أغلب الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الدولة، وقد تكون غزيرة أحياناً على بعض المناطق.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة حتى صباح الإثنين 13 أبريل الجاري، أحوالاً جوية متقلبة، تتدرج بين الأجواء المستقرة وفرص هطول الأمطار على مناطق متفرقة من الدولة.