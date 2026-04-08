الأربعاء 8 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
وزارة الدفاع: اعتداءات إيران السافرة منذ بدء سريان الهدنة بلغت 17 صاروخاً باليستياً و35 مسيّرة

8 ابريل 2026 16:51

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، أن "الاعتداءات الإيرانية السافرة منذ بدء سريان الهدنة بلغت 17 صاروخاً باليستياً و35 طائرة مسيًرة".
وأضافت الوزارة، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن الدفاعات الجوية نجحت في التعامل معها. 

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تقدّم خدمات تخفيض النقاط المرورية في "هيلي مول" بالعين
البرلمان العربي يدين استمرار اعتداءات إيران ضد دول الخليج رغم اتفاق وقف إطلاق النار

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي تقدّم خدمات تخفيض النقاط المرورية في "هيلي مول" بالعين
علوم الدار
شرطة أبوظبي تقدّم خدمات تخفيض النقاط المرورية في "هيلي مول" بالعين
اليوم 18:20
أفراد من الشرطة النيجيرية
الأخبار العالمية
مسلحون يقتلون 20 شخصاً ويختطفون آخرين في نيجيريا
اليوم 18:06
العين يجدد عقد إيفيتش حتى 2028
الرياضة
العين يجدد عقد إيفيتش حتى 2028
اليوم 18:04
محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
الأخبار العالمية
البرلمان العربي يدين استمرار اعتداءات إيران ضد دول الخليج رغم اتفاق وقف إطلاق النار
اليوم 17:54
مجموعات العمل القطاعية بالإمارة: مرونة المنظومة الاقتصادية للشارقة تدعم استدامة الأعمال
اقتصاد
مجموعات العمل القطاعية بالإمارة: مرونة المنظومة الاقتصادية للشارقة تدعم استدامة الأعمال
اليوم 17:53
