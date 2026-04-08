وزارة الدفاع: اعتداءات إيران السافرة منذ بدء سريان الهدنة بلغت 17 صاروخاً باليستياً و35 مسيّرة

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، أن "الاعتداءات الإيرانية السافرة منذ بدء سريان الهدنة بلغت 17 صاروخاً باليستياً و35 طائرة مسيًرة".

وأضافت الوزارة، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن الدفاعات الجوية نجحت في التعامل معها.

— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) April 8, 2026