شرطة أبوظبي تقدّم خدمات تخفيض النقاط المرورية في "هيلي مول" بالعين

دعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى الاستفادة من خدمات برامج النقاط المرورية، وذلك عبر منصتها في الطابق الثاني بمركز هيلي مول التجاري بمدينة العين، يومي الخميس والجمعة طوال شهر أبريل، من الساعة 04:00 مساءً وحتى 10:00 مساءً.

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، حرص شرطة أبوظبي على تسهيل وصول المتعاملين إلى خدماتها النوعية في مواقع حيوية، بما يعزز جودة الحياة ويرتقي بمستوى رضا المجتمع، مشيراً إلى أن المنصّة تقدّم خدمة استرجاع رخصة القيادة لقائدي المركبات، الذين بلغت نقاطهم المرورية الحد التراكمي (24 نقطة) من خلال التسجيل وسداد الرسوم البالغة 2400 درهم، وحضور دورة تأهيل مخالفي قانون السير والمرور.

وأوضح أن المنصة تتيح أيضاً خدمة تخفيض النقاط المرورية بمقدار 8 نقاط، والمخصّصة للسائقين الذين تتراوح نقاطهم المرورية بين 8 و23 نقطة، وذلك بعد التسجيل وسداد الرسوم المقررة 800 درهم وحضور دورة التأهيل، ليتم بعدها خصم النقاط من السجل المروري.

وأشار إلى أن تقديم هذه الخدمات في المراكز التجارية يأتي في إطار حرص شرطة أبوظبي على تعزيز الشراكة المجتمعية، وتقديم خدمات مبتكرة تسهم في رفع مستوى الوعي المروري، وتشجّع السائقين على الالتزام بقوانين السير والمرور، بما يدعم تحقيق الأولوية الاستراتيجية "أمن الطرق الذكي" ويعزّز سلامة مستخدمي الطريق.