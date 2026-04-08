الخميس 9 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
شرطة أبوظبي تُخرِّج 198 ضابطاً في دورات الجاهزية

راشد بورشيد في صورة تذكارية مع الخريجين (من المصدر)
9 ابريل 2026 02:19

أبوظبي (الاتحاد)

شهد العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، تخريج 198 ضابطاً في دورات الجاهزية والاستعداد، التي نظّمتها إدارة الرماية والتطبيقات الميدانية في ميدان الحفار، ضمن الأولوية الاستراتيجية «الجاهزية والاستعداد»، لتعزيز جاهزية منتسبيها ورفع كفاءتهم المهنية.
وأكد أن شرطة أبوظبي تُولي اهتماماً كبيراً بتأهيل كوادرها الشرطية من خلال تنفيذ برامج ودورات تدريبية تخصصية وفق أحدث الممارسات العالمية، بما يسهم في تطوير القدرات الوظيفية وتعزيز المهارات الميدانية، ويدعم تحقيق أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة لمختلف التحديات الأمنية.
وحثّ الخريجين على مواصلة تطوير مهاراتهم ومعارفهم، والارتقاء بأدائهم المهني لمواكبة المتغيرات المتسارعة في العمل الشرطي، بما يُلبّي تطلعات القيادة الرشيدة، ويعزّز منظومة الأمن والأمان وفق أعلى معايير الكفاءة والاحترافية.

