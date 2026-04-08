شرطة دبي تُطلق مبادرة توعية لتعزيز التشجيع الإيجابي في الملاعب

نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، من خلال مبادرة «التزامكم سعادة»، برنامجاً توعوياً بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في أكاديمية كرة القدم بنادي النصر، لتعريف جيل النشء بالتزامات الجمهور الرياضي في الملاعب وفق القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.

وأكد الملازم نابت سلطان الكتبي، خلال المحاضرة، أن المبادرة تهدف إلى تعزيز التواصل بين الأندية والجماهير الرياضية، وتوحيد الجهود لترسيخ ثقافة التشجيع الإيجابي، بما يعكس الوجه الحضاري للدولة في الملاعب.

وأضاف أن البرنامج يركّز على نشر الوعي بين الجمهور بحدود التشجيع، ومدى خطورة التعبير عن المشاعر بصورة سلبية تجاه الآخرين.