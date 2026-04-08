الخميس 9 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الداخلية» توقّع مذكرة تفاهم مع «الإمارات لتعليم قيادة السيارات»

حسين الحارثي وخالد الشميلي خلال توقيع مذكرة التفاهم (وام)
9 ابريل 2026 02:20

أبوظبي (وام)

وقّعت وزارة الداخلية، مذكرة تفاهم مع شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، بهدف تقديم حزمة متكاملة من الامتيازات والخدمات النوعية للعاملين في الوزارة وأسرهم، تقديراً لجهودهم وتفانيهم في خدمة الوطن. وتأتي المذكرة في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يدعم تبني أفضل الممارسات ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة، ضمن منظومة المسؤولية الوطنية المشتركة، وبما يسهم في تحقيق رفاهية المجتمع وسعادة العاملين. وقّع المذكرة من جانب وزارة الداخلية العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، رئيس مجلس المرور الاتحادي، فيما وقعها من جانب الشركة خالد الشميلي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات.
وأوضح العميد المهندس حسين الحارثي، أن هذه الشراكة تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم أفضل الخدمات للمنتسبين وعائلاتهم، من خلال توفير خدمات مميزة وتسهيلات وبرامج تدريبية متخصّصة تؤهلهم للحصول على رخص القيادة، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين. وأشاد العميد الحارثي بدور الشركة كشريك استراتيجي فاعل في نشر الوعي المروري، مؤكداً أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود المستمرة في تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتحقيق الأهداف المشتركة.

السلامة المرورية وجودة الحياة

من جانبه، أكد خالد الشميلي، أن الشراكة مع وزارة الداخلية تجسّد التزام شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بدعم الأجندة الوطنية في مجالات السلامة المرورية وجودة الحياة، مشيراً إلى أن الشركة ماضية في توظيف خبراتها وإمكاناتها لتقديم خدمات متقدمة ومبتكرة، تسهم في تعزيز مستويات السلامة على الطرق، فضلاً عن حرصها على تطوير برامج ومبادرات نوعية ذات أثر مستدام.
وتتضمّن مذكرة التفاهم تعزيز الخطط والأهداف والمشاريع الاستراتيجية المشتركة وتطويرها، وتبادل الأفكار والتجارب والمقترحات المتعلقة بالحفاظ على السلامة المرورية، إضافة إلى تنظيم اجتماعات تنسيقية دورية لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

