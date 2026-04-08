أطلقتها «إسلامية دبي».. محطات شحن للمركبات الكهربائية في مساجد دبي

دبي (الاتحاد)



وقّعت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عقداً إطارياً لترخيص إشغال مواقع مؤقتة لتطوير وتشغيل بنية تحتية متكاملة لشحن المركبات الكهربائية في مواقف مساجد الإمارة، مع شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV)، وذلك في خطوة استراتيجية تعكس التزام الدائرة بتبني الحلول الذكية المستدامة وتعزيز جاهزية المساجد لتلبية احتياجات المجتمع المتغيّرة. وجرى توقيع العقد بحضور أحمد درويش المهيري مدير عام الدائرة، والمهندس أحمد الكعبي، عضو مجلس إدارة شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV)، حيث يمتد العقد لمدة ثماني سنوات مع إمكانية التجديد باتفاق الطرفين، بما يضمن استمرارية المشروع وتطويره وفق أفضل الممارسات في مجال الطاقة النظيفة والبنية التحتية الذكية.

ويتيح العقد تقديم منظومة متكاملة من الخدمات تشمل تركيب وتشغيل محطات شحن حديثة ومتطورة في مواقف المساجد، إلى جانب أعمال الصيانة الدورية ومتابعة كفاءة التشغيل، وتوفير حلول دفع ذكية وآمنة، وتجربة خدمية متقدمة لرواد المسجد.