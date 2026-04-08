الخميس 9 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«محمد بن خالد لأجيال المستقبل» تنظم محاضرات لتعزيز تماسك الأسرة

9 ابريل 2026 02:20

العين (وام) 

نظمت جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل باقة متميزة من المحاضرات تزامناً مع عام الأسرة 2026، وذلك ضمن برنامج «مفاتيح الأسرة السعيدة»، في خطوة تعكس حرصها بتوجيهات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة، على دعم الاستقرار الأسري وبناء مجتمع متماسك قائم على القيم الأصيلة والوعي المعرفي. 
تضمنت الباقة محاضرة بعنوان «الشباب والأسرة - بناء مستقبل واعد»، قدمتها موزة القبيسي، المستشار الثقافي لرئيس مجلس الإدارة، وتناولت خلالها مجموعة من المحاور الجوهرية التي تركز على دور الشباب في بناء الأسرة، وتعزيز استقرارها، مؤكدة أهمية تنمية روح المسؤولية لدى الأبناء، وتعزيز التواصل الفعال بين الأجيال. 
وفي سياق متصل، قدمت موزة سالم الشومي محاضرة بعنوان «الأسرة الإماراتية: بين الأصالة والتربية المعاصرة»، استعرضت خلالها منظومة القيم التي يقوم عليها المجتمع الإماراتي، وفي مقدمتها الترابط الأسري، والتلاحم المجتمعي، واحترام الكبير، وتقدير الصغير، إلى جانب قيم الكرم وحسن الضيافة التي تشكل جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية. 
وأكدت أن الأسرة الإماراتية تمثل الركيزة الأساسية في بناء الإنسان، والحصن الأول للحفاظ على الهوية الوطنية. 
من ناحية أخرى وبالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد، وبدعوة من المركز الأميركي النفسي والعصبي، شاركت الجمعية في فعالية توعية متميزة، من خلال «المكتبة المتنقلة الذكية» في بيت محمد بن خليفة بمدينة العين. استهدفت المشاركة نشر الوعي المجتمعي باضطراب طيف التوحد، وتعزيز ثقافة الدعم والاحتواء للأفراد من أصحاب الهمم وأسرهم، إلى جانب إبراز أهمية دور المؤسسات المجتمعية في دعم المبادرات الإنسانية والتوعوية.

