الخميس 9 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
علوم الدار

«الشارقة الخيرية» تثمن نجاح الحملة الرمضانية

صقر بن محمد القاسمي
9 ابريل 2026 02:19

الشارقة (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الإدارة، اجتماعه الدوري أمس بمقر الجمعية الرئيسي في سمنان، حيث ناقش عدداً من الملفات التنظيمية والمالية المدرجة على جدول الأعمال، في إطار حرص المجلس على تعزيز كفاءة الأداء وضمان استدامة العمل الخيري. وبدأ الاجتماع برفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تقديراً لدعمه المتواصل لمسيرة العمل الخيري والإنساني في الإمارة، وما يوفره من رعاية تسهم في تعزيز دور الجمعية الخيري والمجتمعي، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، على رعايته الكريمة ومتابعته لأنشطة الجمعية.
وصادق المجلس خلال الاجتماع على محضر الجلسة السابقة، قبل أن يستعرض تقرير المدقق الداخلي الذي تناول نتائج المراجعات الدورية للإجراءات الإدارية والمالية. واستعرض المجلس التقرير الخاص بالحملة الرمضانية، حيث أعرب الأعضاء عن رضاهم وسعادتهم بما تم تحقيقه من نجاحات لافتة، إذ تجاوزت الحملة مستهدفاتها بشكل كبير، محققة 200 مليون درهم مقارنة بالمستهدف البالغ 145 مليون درهم، وأشاد المجلس بجهود الفرق العاملة والداعمين الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز.
حضر الاجتماع، محمد راشد بن بيات، نائب رئيس مجلس الإدارة، والأعضاء الدكتور مصبح سعيد الكعبي، والدكتور يعقوب النقبي، وسعيد غانم السويدي.

