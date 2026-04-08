الشارقة الرقمية تعزز تبني الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي

وقعت دائرة الشارقة الرقمية، أمس، مذكرة تفاهم، مع شركة «دل تكنولوجيز» لإطلاق برنامج متكامل لبناء القدرات المؤسسية في مجال الذكاء الاصطناعي.

ووقع المذكرة كل من: الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، ووليد يحيى، مدير عام شركة «دل تكنولوجيز في الخليج»، بحضور المهندسة لمياء عبيد الحصان الشامسي، مدير دائرة الشارقة الرقمية، وماجد المري، مدير دائرة الموارد البشرية بالشارقة. وتنص المذكرة على تنفيذ برنامج متكامل لبناء القدرات المؤسسية في مجال الذكاء الاصطناعي يشمل التدريب التطبيقي ونقل المعرفة وتنظيم جلسات وورش عمل تستهدف القيادات التنفيذية والإدارية إلى جانب الكفاءات التقنية في مختلف القطاعات.

وأكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، أن المذكرة تمثل خطوة استراتيجية ضمن مسار التحول الرقمي في الإمارة، قائلاً: «نحن لا ننظر إلى الذكاء الاصطناعي كأداة تقنية فحسب بل كمحرك رئيسي لإعادة تصميم العمل الحكومي في الشارقة، ومن خلال هذه الشراكة سنعمل على بناء قدرات مؤسسية مستدامة تمكن الجهات الحكومية من توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة خدمات متكاملة».