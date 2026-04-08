سلطان بن أحمد القاسمي: العمل المتواصل يعزز المنظومة القضائية

الشارقة (وام)



ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، أمس، اجتماع المجلس الذي عقد في مجمع القرآن الكريم بالشارقة. وثمن سموه جهود أعضاء مجلس القضاء خلال الفترة السابقة، مشيداً بالعمل المتواصل الذي يعزز من المنظومة القضائية وسيادة القانون، ويوفر بيئة قضائية عادلة تسهم في صون الحقوق وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المرتبطة بمتابعة جودة الأداء القضائي، ورفع كفاءة منظومة العمل في المحاكم، بما يعزز سرعة الفصل في القضايا ويضمن تحقيق العدالة، إلى جانب بحث سبل تطوير إجراءات التقاضي، بما يسهم في تعزيز التكامل المؤسسي، وتحقيق أعلى معايير الدقة والشفافية في العمل القضائي.



إنشاء نيابات تخصصية

اعتمد المجلس حزمة من مشروعات اللوائح التنظيمية التي تهدف إلى تطوير الإطار التشريعي والمهني للعمل القضائي، والارتقاء بمستوى الممارسات بما يتماشى مع أفضل المعايير، وتشمل لائحة التفتيش القضائي، ومدونة السلوك القضائي، ولائحة تنظيم رؤية المحضونين، بالإضافة إلى لائحة التوجيه الأسري، ولائحة السلوك المهني للموجهين الأسريين، ولائحة المأذونين، وذلك بما يعزز الحوكمة، ويرسخ مبادئ النزاهة والمساءلة.

واعتمد المجلس إنشاء عدد من النيابات التخصصية، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز التخصص، ورفع كفاءة التعامل مع القضايا النوعية، بما يواكب التطورات المتسارعة في مختلف المجالات، وتشمل نيابة الأموال العامة، ونيابة الأحكام الجزائية، ونيابة الجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال، ونيابة المخدرات، ونيابة الأسرة والطفل، إضافة إلى نيابة المرور، ونيابة الجنسية والإقامة، ونيابة تقنية المعلومات، ونيابة دبا الحصن الكلية، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة بكفاءة وفعالية أعلى.



زيارة متحف مشاهير القراء

وعلى هامش الاجتماع، زار سمو رئيس مجلس القضاء متحف مشاهير القراء في مجمع القرآن الكريم بالشارقة، الذي يرصد الإرث القرآني، ويستعرض قراءات ومقتنيات أبرز القراء في الوطن العربي، واستمع سموه إلى شرح حول سيرة ومسيرة نخبة القرّاء المشهورين. وتجول سموه في أقسام المتحف وشاهد مقتنيات القُراء من صور ومقتنيات ورسائل ومصاحف وأجهزة تسجيل الأسطوانات والأشرطة التي تركوها تُؤرّخ سيرتهم العطرة، ومنهم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والشيخ محمود خليل الحصري، والشيخ علي عبدالله جابر، والشيخ بكري الطرابيشي، الذين انتشرت تلاواتهم على مر السنين. كما عرج سمو رئيس مجلس القضاء على الاستوديوهات المجهزة بأحدث التقنيات المتخصصة للإنتاج القرآني والتلفزيوني والإذاعي بمعايير عالمية الجودة.



دعم وتمكين المرأة

كما اعتمد المجلس إقامة الملتقى السنوي للقاضيات في 10 مارس من كل عام، تزامناً مع اليوم الدولي للقاضيات، وذلك في إطار دعم وتمكين المرأة في السلك القضائي، وبناء منصة مهنية لتبادل الخبرات والمعارف، عقب النجاح الذي حققته النسخة الأولى من الملتقى هذا العام، حيث يجمع نخبة من القاضيات المتميزات على مستوى الدولة، ويهدف إلى تسليط الضوء على التجارب الرائدة، وتعزيز دور المرأة في تطوير المنظومة القضائية، ودعم مسيرة التميز والابتكار في العمل القضائي.