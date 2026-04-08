حملة بمدن الظفرة لرش تجمّعات مياه الحالة الجوية

الظفرة (الاتحاد)



نفّذت بلدية منطقة الظفرة بالتعاون والتنسيق المباشر مع مركز أبوظبي للصحة العامة، حملة مشتركة تستهدف رش تجمّعات المياه الناتجة عن الحالة الجوية والمنخفض الجوي الأخير، وذلك ضمن إطار التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية.

وتهدف الحملة إلى الوقاية والحدّ من المخاطر الصحية المتمثّلة في تكاثر البعوض والحشرات، وتعزيز الصحة العامة، لحماية وسلامة مجتمع منطقة الظفرة.

وتُركّز الحملة على حصر مواقع تجمّع المياه في مختلف مدن الظفرة، وفقاً لمستوى الخطورة والأولويات الصحية، تم تنفيذ أعمال الرش باستخدام مواد معتمدة ووفق أعلى المعايير الصحية والبيئية، مستهدفةً المواقع المحتملة لتكاثر الحشرات والبعوض، بما يسهم في الحدّ والمنع من انتشارها.



الاستجابة

أكدت بلدية منطقة الظفرة حرصها على الاستجابة السريعة للظروف الجوية، داعيةً أفراد المجتمع إلى التعاون من خلال الإبلاغ عن أي تجمّعات مائية، وتجنُّب ترك المياه مكشوفة في المنازل والمزارع، دعماً لجهود الحفاظ على بيئة صحية وآمنة للجميع.