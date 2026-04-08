علوم الدار

حملة بمدن الظفرة لرش تجمّعات مياه الحالة الجوية

جانب من عمليات الرش (من المصدر)
9 ابريل 2026 02:19

الظفرة (الاتحاد)

نفّذت بلدية منطقة الظفرة بالتعاون والتنسيق المباشر مع مركز أبوظبي للصحة العامة، حملة مشتركة تستهدف رش تجمّعات المياه الناتجة عن الحالة الجوية والمنخفض الجوي الأخير، وذلك ضمن إطار التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية.
وتهدف الحملة إلى الوقاية والحدّ من المخاطر الصحية المتمثّلة في تكاثر البعوض والحشرات، وتعزيز الصحة العامة، لحماية وسلامة مجتمع منطقة الظفرة.
وتُركّز الحملة على حصر مواقع تجمّع المياه في مختلف مدن الظفرة، وفقاً لمستوى الخطورة والأولويات الصحية، تم تنفيذ أعمال الرش باستخدام مواد معتمدة ووفق أعلى المعايير الصحية والبيئية، مستهدفةً المواقع المحتملة لتكاثر الحشرات والبعوض، بما يسهم في الحدّ والمنع من انتشارها.

الاستجابة  
أكدت بلدية منطقة الظفرة حرصها على الاستجابة السريعة للظروف الجوية، داعيةً أفراد المجتمع إلى التعاون من خلال الإبلاغ عن أي تجمّعات مائية، وتجنُّب ترك المياه مكشوفة في المنازل والمزارع، دعماً لجهود الحفاظ على بيئة صحية وآمنة للجميع.

أخبار ذات صلة
2.5 مليون متر مكعب تم تصريفها وسحبهـا من منـاطق رأس الخيمـة
الفوز الرابع لدبا يقلب الأوراق في صراع الهبوط
الحالة الجوية
بلدية الظفرة
الظفرة
المنخفض الجوي
مركز أبوظبي للصحة العامة
الصحة العامة
ذياب بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف محمد بخيت المنهالي
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف محمد بخيت المنهالي
اليوم 20:27
جانب من الاجتماع التنسيقي
علوم الدار
الإمارات تقود تحولاً لوجستياً إقليمياً لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد
اليوم 21:45
تدريبات لجنود مشاة البحرية الأميركية على سفينة الإنزال البرمائية «يو إس إس طرابلس» في بحر العرب (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن: القوات الأميركية ستبقى في المنطقة لضمان امتثال إيران لإيقاف إطلاق النار
9 ابريل 2026
دخان يتصاعد فوق المباني السكنية في شرق الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مسؤولون في منظمات أممية وإغاثية لـ «الاتحاد»: تدهور إنساني خطير مع دخول حرب السودان عامها الرابع
9 ابريل 2026
فلسطينيون يتفقدون الأضرار بعد قصف إسرائيلي في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب أفعالاً ترقى للإبادة الجماعية في غزة
9 ابريل 2026
