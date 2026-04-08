قائد عام شرطة أبوظبي يتفقد مستويات الجاهزية في مركز الدفاع المدني بمصفح

تفقد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، مركز الدفاع المدني في منطقة مصفح، التابع لهيئة أبوظبي للدفاع المدني، واطّلع على مستوى جاهزيته واستعداداته الميدانية، في إطار الحرص على تعزيز منظومة الأمن والسلامة، ورفع كفاءة الاستجابة للحوادث والطوارئ.

واستمع خلال الزيارة إلى شرحٍ عن آليات العمل الميداني، والخطط التشغيلية المعتمدة، والتجهيزات الفنية المستخدمة في التعامل مع مختلف البلاغات، ما يعكس الجاهزية العالية التي تتمتع بها فرق الدفاع المدني.

وأكد معاليه أن هذه الزيارات الميدانية تأتي ضمن المتابعة المستمرة، وتعزيز التكامل بين الجهات الأمنية والخدمية، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الحماية والسلامة للمجتمع.

وأشاد معاليه بجهود منتسبي الدفاع المدني وسرعة استجابتهم للحالات الطارئة، مثمناً دورهم الحيوي في حماية الأرواح والممتلكات، داعياً إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.