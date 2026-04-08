الخميس 9 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
عبدالله بن زايد يبحث مع عدد من وزراء الخارجية التطورات الإقليمية

9 ابريل 2026 01:13

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصالات هاتفية، مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة، التطورات الإقليمية في أعقاب الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة والصديقة.
فقد أجرى سموه مباحثات هاتفية مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ومعالي أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي فرناندو أرامايو، وزير الخارجية في دولة بوليفيا متعددة القوميات.
واستعرض سموه مع أصحاب المعالي الوزراء آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، في أعقاب إعلان فخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين.
وشدد سموه، خلال المباحثات الهاتفية، على أهمية ضمان التزام إيران الكامل بالوقف الفوري لأي أعمال عدائية في المنطقة، وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط، ووقف التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة وحركة التجارة الدولية وأمن إمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.
كما أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لأصحاب المعالي الوزراء على تضامن بلدانهم مع دولة الإمارات، مؤكداً على سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة.
وتناولت الاتصالات الهاتفية أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام المستدام لدول المنطقة كافة، بما يعود بالخير على شعوبها، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

المصدر: وام
