الخميس 9 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
قرقاش: ولّى زمن المجاملات وموقفنا الجماعي يجب أن يكون حازماً وواضحاً تجاه ملامح المرحلة القادمة

9 ابريل 2026 11:46

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن زمن المجاملات ولى، وأصبحت المصارحة ضرورة، وموقفنا الجماعي يجب أن يكون حازماً وواضحاً تجاه ملامح المرحلة القادمة، بما يعزّز الاستقرار والأمان في المنطقة.

وقال معاليه عبر منصة «إكس»: «لا يجب أن يستغرب المتابعون صراحة مواقف الإمارات في مواجهة العدوان الإيراني على دول الخليج العربي، ومن ذلك بيان وزارة الخارجية بشأن وقف إطلاق النار والذي حظي بتقدير شعبي كبير. فهذا الوضوح ضروري بعد عدوان غاشم ومبيّت. 

لقد ولّى زمن المجاملات، وأصبحت المصارحة ضرورة، وموقفنا الجماعي يجب أن يكون حازماً وواضحاً تجاه ملامح المرحلة القادمة، بما يعزز الاستقرار والأمان في المنطقة».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
