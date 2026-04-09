الخميس 9 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
"أبوظبي للدفاع المدني" تحصل من جمعية القلب الأميركية على اعتماد لبرنامجها "دعم الحياة المتقدم للسكتة الدماغية"

9 ابريل 2026 14:09

حصلت هيئة أبوظبي للدفاع المدني على اعتماد برنامج دعم الحياة المتقدم للسكتة الدماغية (ASLS) المعتمد من جمعية القلب الأميركية، بالتزامن مع تجديد اعتمادها الدولي كمركز تدريب معتمد لدى الجمعية ذاتها (AHA)، في إنجاز يعكس تكامل المنظومة التدريبية للهيئة وتقدمها في تطوير القدرات التخصصية، بما يعزز سرعة الاستجابة للحالات الحرجة ويرتقي بجودة مخرجات الرعاية الصحية في الإمارة.

ويُعد اعتماد برنامج (ASLS) خطوة متقدمة في مسيرة الهيئة نحو الارتقاء بمنظومة الرعاية الطارئة، حيث يركّز على تعزيز مهارات التقييم الدقيق، وتسريع اتخاذ القرار السريري، وتفعيل التدخلات العلاجية المبكرة وفق منهجية علمية قائمة على الأدلة، بما يسهم في تحسين نتائج التعامل مع حالات السكتة الدماغية، ويعزز التكامل التشغيلي بين خدمات ما قبل المستشفى وأقسام الطوارئ.

كما يجسد تجديد اعتماد الهيئة كمركز تدريب معتمد لدى جمعية القلب الأمريكية استمرار التزامها بتأهيل الكوادر الإسعافية وفق أعلى المعايير العالمية، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تشمل دعم الحياة الأساسي، ودعم الحياة المتقدم، ودعم الحياة المتقدم للأطفال، إلى جانب دورات الإسعافات الأولية، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر ومقدمي الرعاية الصحية وتعزيز جاهزية المجتمع للتعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة.

وقال سعادة العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني: «يمثل اعتماد برنامج دعم الحياة المتقدم للسكتة الدماغية وتجديد اعتماد الهيئة كمركز تدريب معتمد لدى جمعية القلب الأمريكية محطة استراتيجية في مسار تطوير قدراتنا المؤسسية، ويعكس حرصنا المستمر على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في التدريب والتأهيل، بما يعزز التكامل التشغيلي ويرتقي بجاهزية كوادرنا للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة بكفاءة».

ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لجهود الهيئة في بناء منظومة تدريبية متقدمة، وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع كبرى المؤسسات العالمية، وترسيخ مكانتها كمؤسسة رائدة في مجالات الطوارئ والاستجابة، مدعوماً بإنجازاتها في خدمات الإسعاف وحصولها على الاعتماد الكندي الماسي الدولي، بما ينسجم مع توجهات حكومة أبوظبي نحو تحقيق الريادة العالمية في جودة الخدمات الصحية وسلامة المجتمع.

وتوفر الهيئة برامج تدريبية معتمدة تستهدف الكوادر الطبية ومختلف شرائح المجتمع، مع إمكانية التسجيل عبر منصة «تم»، بما يسهم في تطوير المهارات الحيوية للتعامل مع الحالات الطارئة، وتعزيز الجاهزية الوطنية، ودعم رؤية أبوظبي في بناء مجتمع آمن ومستدام.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
