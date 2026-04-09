الخميس 9 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الإمارات تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على لبنان

9 ابريل 2026 15:00

أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات التي شنتها إسرائيل على مناطق عدة في لبنان، وأعربت عن قلقها من استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعت وزارة الخارجية، في بيان لها، إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف الهجمات لمنع سفك الدماء، وأن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية.

‎وشددت الوزارة على تضامن دولة الإمارات الكامل مع الحكومة اللبنانية، ودعمها في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان الشقيق، مؤكدةً التزامها الراسخ بدعم وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه.

‎كما أكدت الوزارة على موقف دولة الإمارات الثابت في رفض العنف والتصعيد والفعل وردود الفعل غير المحسوبة، دون أدنى اعتبار للقوانين التي تحكم علاقات الدول وسيادتها، والتي تعقد الموقف وتزيد من مخاطر عدم الاستقرار، مشددة على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية بعيداً عن لغة المواجهة والتصعيد.

المصدر: وام
لبنان
إسرائيل
الإمارات
زلزال في إندونيسيا يوقع 20 جريحاً ويلحق أضراراً بعشرات المنازل
اليوم 15:19
فتى باريس «الذهبي» نجم المواعيد الكبرى
اليوم 15:18
رحيل لامبياسي يعجل بنهاية أسطورة الفورمولا-1!
اليوم 15:15
الأمم المتحدة تدين بشدة الضربات العسكرية الإسرائيلية الواسعة في لبنان
اليوم 15:15
مشروع جديد بقيمة 47.5 مليون درهم يعزز إمدادات مياه كلباء بثلاثة ملايين جالون يومياً
اليوم 15:11
