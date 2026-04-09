خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة بروكفيلد لإدارة الأصول والاستثمارات البديلة

9 ابريل 2026 17:55

التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بروس فلات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروكفيلد لإدارة الأصول والاستثمارات البديلة.

وجرى، خلال اللقاء، بحث سُبل تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار وإدارة الأصول بين المؤسسات الاستثمارية في الدولة ومجموعة بروكفيلد بما يواكب التوجهات الاقتصادية الدولية ومتطلبات الأسواق العالمية.

أخبار ذات صلة
مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية يستعرض الخطة الاستراتيجية 2030-2026
خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة "نوبنك" للخدمات المالية والمصرفية الرقمية

حضر اللقاء معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي؛ ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
آخر الأخبار
تصاعد الدخان إثر غارة إسرائيلية على لبنان
الأخبار العالمية
باكستان تدين "العدوان" الإسرائيلي على لبنان
اليوم 18:24
الإقالات تطول 9 أندية وهورفات المدرب الـ25 في «دورينا»
الرياضة
الإقالات تطول 9 أندية وهورفات المدرب الـ25 في «دورينا»
اليوم 18:15
غلاف رواية «أغالب مجرى النهر»
التعليم والمعرفة
رواية «أغالب مجرى النهر» تفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية 2026
اليوم 18:08
عبدالله بن زايد وكايا كالاس يبحثان العلاقات الاستراتيجية الإماراتية الأوروبية والتطورات الإقليمية
علوم الدار
عبدالله بن زايد وكايا كالاس يبحثان العلاقات الاستراتيجية الإماراتية الأوروبية والتطورات الإقليمية
اليوم 18:00
خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة بروكفيلد لإدارة الأصول والاستثمارات البديلة
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة بروكفيلد لإدارة الأصول والاستثمارات البديلة
اليوم 17:55
