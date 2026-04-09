الجمعة 10 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«خيالة شرطة دبي» يعززون الأمن والأمان والتواصل مع أفراد المجتمع

دور مهم لدوريات شرطة الخيالة في تعزيز أمن وأمان المجتمع (من المصدر)
10 ابريل 2026 01:52

دبي (الاتحاد)

سيّرت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز شرطة الخيالة، 379 دورية خيالة في مختلف مناطق اختصاص مراكز الشرطة، والمناطق السكنية، والتجارية والسياحية، في الربع الأول من العام الجاري، حيث أسهمت في تعزيز الأمن والأمان في تلك المناطق، إلى جانب تعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع والعائلات في تلك المناطق. 
وقال المقدم ضاحي الجلاف، مدير مركز شرطة الخيالة بالوكالة، إن مركز شرطة الخيالة يحرص على تعزيز التواصل المجتمعي وتعزيز الأمن والأمان بالتعاون مع مراكز الشرطة، تطبيقاً لتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء حارب الشامسي، نائب القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء عيد حارب بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد ماجد السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، في هذا الشأن.
وأضاف: «تؤدي دوريات شرطة الخيالة دوراً مهماً في تعزيز الأمن والأمان في المجتمع، ومشاركة الدوريات الشرطية الأخرى في المهام الأمنية والفعاليات المجتمعية، وبث الطمأنينة بين الناس، حيث أصبحت هذه الدوريات جزءاً أساسياً من منظومة عمل الدوريات الأمنية على مستوى إمارة دبي».
وقال المقدم ضاحي الجلاف إن مركز شرطة الخيالة يخدم أيضاً هدفاً استراتيجياً رئيساً في شرطة دبي، هو الحد من الجريمة، نظراً لمهامه وأدواره الفعّالة في إلقاء القبض على المتهمين والمطلوبين.

