الجمعة 10 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حملات تفتيشية لرصد المشوهات البصرية في الظفرة

دعم استدامة البيئة الحضرية وتحسين المشهد الحضاري (من المصدر)
10 ابريل 2026 01:52

منطقة الظفرة (الاتحاد)

تواصل فرق التواجد البلدي ببلدية منطقة الظفرة الحملات التفتيشية والزيارات الميدانية لرصد وإزالة الظواهر السلبية والمشوهات البصرية في الطرق والمرافق العامة على مستوى مدن المنطقة. وتهدف هذه الحملات إلى التأكد من التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات الصحية والبيئية، والمحافظة على نظافة المدن والمناطق السكنية والحد من المخلفات العشوائية، بالإضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على المظهر العام، ودعم استدامة البيئة الحضرية وتحسين المشهد الحضاري.
وبلغ عدد الحالات المرصودة خلال الحملات التفتيشية في الربع الأول من هذا العام 2067 حالة، وتم التعامل معها بهدف تحقيق الأولوية الاستراتيجية لتكون أبوظبي إمارة تتميّز بمظهرها العام وبمرافق وبنى تحتية رائدة تعزّز نمط الحياة، وتسهم في تعزيز جودة الحياة وتحسين البيئة الحضرية. 
كما تسهم الحملات التفتيشية في إيجاد بيئة نظيفة ومنظمة، وتعزز رضا السكان والزوّار، وترسّخ الصورة الحضارية للمناطق بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
ومن أبرز الحملات التي تم تنفيذها حملة المحافظة على المظهر العام، والحد من الإزعاج في الأماكن العامة، وتنظيم التخييم والفعاليات، ورصد تجاوزات الأطباق اللاقطة، بالإضافة إلى حملة رصد المركبات والمواد المهملة، والحد من ظاهرة الكتابة على الجدران، وكذلك حملة التفتيش على اللوحات الإعلانية العشوائية المشوهة للمظهر العام، وتنظيم إشغال الوحدات السكنية. ومراقبة بوابات عبور الجمال على الطرق السريعة، والتفتيش على نظافة أسطح المباني التجارية. وتضمّنت أيضاً حملة رصد أسوار المشاريع المؤقتة غير المطابقة للمواصفات، ونظافة مرافق البلدية (الحدائق، الشواطئ، المنتزهات، المماشي).

