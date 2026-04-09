الجمعة 10 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

30378 رحلة للنقل العام في عجمان خلال الربع الأول

تعزيز جاهزية النقل العام (وام)
10 ابريل 2026 01:53

عجمان (وام)

سجلت هيئة النقل في عجمان 30378 رحلة لخدمات النقل العام خلال الربع الأول من عام 2026، في مؤشر يعكس تنامي استخدام النقل العام في الإمارة، وثقة المتعاملين بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة.
وأكد المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص في هيئة النقل بعجمان، أن هذه الإحصائيات تعكس المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء التشغيلي، وحرص الهيئة على تطوير خدمات النقل العام ورفع كفاءتها بما يتوافق مع احتياجات المتعاملين.
وأشار إلى أن الهيئة تواصل تعزيز جاهزية منظومة النقل العام، والارتقاء بمستوى الخدمات، بما يدعم انسيابية التنقل، ويوفر تجربة نقل آمنة ومنظمة وموثوقة في إمارة عجمان، بجانب تطوير خططها التشغيلية بما يواكب متطلبات الحركة اليومية ويسهم في تحسين جودة الحياة.

عجمان
هيئة النقل
الإمارات
النقل العام
خدمات النقل
خدمات النقل العام
آخر الأخبار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©