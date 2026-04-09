الجمعة 10 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الأرصاد»: أمطار متفرقة حتى الاثنين

أمطار خفيفة في أبوظبي أمس (من المصدر)
10 ابريل 2026 01:53

هالة الخياط (أبوظبي)

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة حالة من التقلبات الجوية، نتيجة تأثرها بامتداد منخفض جوي سطحي مصحوب بامتداد ضعيف في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى تكاثر السحب وفرص هطول أمطار على مناطق متفرقة. ودعا المركز أفراد المجتمع إلى توخي الحيطة والحذر، خاصة أثناء نشاط الرياح وتدني الرؤية، وتجنب ارتياد البحر في حال اضطرابه.
وشهدت مدينة أبوظبي والعين أمس سقوط أمطار خفيفة، وكان الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع ظهور سحب ركامية صاحبها سقوط أمطار متفرقة. وكانت الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة نشطة أحياناً، وتصل سرعتها إلى نحو 35 كم/س، مثيرة للغبار في بعض المناطق، خاصة المكشوفة.
وتراوحت درجات الحرارة العظمى بين 29 و40 درجة مئوية في المناطق الساحلية والجزر، ووصلت إلى 32 درجة في المناطق الداخلية.
وتوقّع المركز استمرار الأجواء الغائمة جزئياً اليوم، مع فرص متجددة لسقوط أمطار على فترات، يصاحبها ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ورياح نشطة مثيرة للغبار أحياناً.
وأشار المركز إلى أن الحالة الجوية تستمر يومي السبت والأحد، مع تكاثر السحب الركامية واحتمال هطول أمطار متفرقة، إلى جانب نشاط في الرياح قد يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، خاصة يوم الأحد، مع اضطراب البحر أحياناً في الخليج العربي.
وبين المركز أنه من المتوقع أن يبدأ الطقس بالتحسن التدريجي يوم الاثنين.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©