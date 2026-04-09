الجمعة 10 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
حاكم الشارقة يعتمد توظيف 330 مواطناً في بلديات الإمارة

10 ابريل 2026 01:54

الشارقة (وام)

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، توظيف 330 مواطناً ومواطنة من خريجي الجامعات وحملة شهادة الثانوية، في بلديات إمارة الشارقة بمختلف المدن، وذلك في إطار دعم الخريجين المواطنين وتعزيز الكفاءات الوطنية، وتعزيز كفاءة العمل البلدي ورفع مستوى الخدمات المقدمة. 
ويشمل التوظيف اعتماد 120 وظيفة للمواطنين من حملة شهادة الثانوية العامة، لدعم قطاع التفتيش الميداني في بلدية مدينة الشارقة، إلى جانب توفير 210 وظائف أخرى موزعة على عدد من بلديات الإمارة، بواقع 94 وظيفة في بلدية مدينة الشارقة، و27 في خورفكان، و30 في كلباء، و10 في دبا الحصن، و20 في الذيد، و6 في المدام، و9 في مليحة، و9 في البطائح، و5 في الحمرية.

